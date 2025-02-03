Школьники из Свиблова победили в олимпиаде по робототехнике

Олимпиада ЦПМ по робототехнике прошла на базе ИТ-Полигона Школы «Свиблово», которая второй год подряд выступила ресурсным центром городского проекта «Робототехника», организуя ключевые мероприятия на базе высокотехнологичной площадки.
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