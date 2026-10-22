😱 Дорога частично обвалилась, сосны рухнули в реку. Что стало с Иссарским шоссе в Ялте Бурное течение реки Водопадной подмыло грунт, из-за чего часть дороги обвалилась.
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