Порто-франко Одессы и встреча в Анкаре без России и США – в чем связь

СИМФЕРОПОЛЬ, 17 апр – РИА Новости Крым. Встреча в Турции представителей Европы и Украины без участия России и США не приблизит установление безопасности на Черном море, но является частью процесса, который может к этому привести: через установление режима порто-франко в Одессе по соглашению Москвы … .