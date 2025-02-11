Самый доступный бензин в УрФО – на Ямале и в Югре

Жители Ямала на среднемесячную зарплату могут приобрести 2 414 литров бензина марки А-92. Литр самого популярного автомобильного топлива в округе в декабре 2024-го, в среднем, стоил 57,3 рубля, что на 16,7 процента больше, чем в конце 2023 года.