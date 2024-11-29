"Я книжку читал, чай пил!": Рубик отвергает обвинение в расстреле мужиков в Марксе

Русский Колоколъ Скрин видео Sarinform. Рубик возмущен. Суд отправил его в СИЗО, но вопросы к следственным органам есть… Алексей НИКИТИН Вчера в Саратовской области прошел суд по избранию меры пресечения для Рубика Акопяна.