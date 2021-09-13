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Расчеты ЗРПК «Панцирь» ВВО приняли участие в тренировке по ПВО в Хабаровском крае

Расчеты ЗРПК «Панцирь» ВВО приняли участие в тренировке по ПВО в Хабаровском крае

Расчеты ЗРПК «Панцирь» выполнили нормативы по развертыванию техники на неподготовленной местности и заступлению на боевое дежурство.

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