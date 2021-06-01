Поздравление руководства Джанкойского района с Международным днем защиты детей

Дорогие ребята! Уважаемые родители!Поздравляем Вас с Днем защиты детей!Этот добрый и трогательный праздник напоминает о серьезной ответственности, которую должны нести взрослые за юное поколение, ведь дети – это цветы нашей жизни, будущее нашей страны! Главная задача общества и семьи - объединив усилия, сделать жизнь подрастающего поколения достойной и интересной!В День защиты детей хотим поблагодарить всех родителей, которые заботятся о своих детях, защищают и берегут их, всех бабушек и дедушек, которые дарят свою любовь внукам, вкладывают в их воспитание душу.