Тайное послание Путина Западу - хитрые ходы: "Разнос" Белоусова во время саммита НАТО и унизительный провал в ООН - политолог

ФОТО: Коллаж Царьграда Сегодня 23K прочитали Случайности, как говорится, не случайны - самый мощный ракетный налёт на Украину в этом году состоялся в преддверии саммита НАТО, на котором было сказано, что называется, много лишнего, - после "разноса" Белоусова последовал унизительный провал в ООН.