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Economist: Зеленский проиграет Залужному на возможных выборах президента Украины

Economist: Зеленский проиграет Залужному на возможных выборах президента Украины

Глава киевского режима Владимир Зеленский проиграет послу Украины в Великобритании, бывшему главнокомандующему Вооруженными силами страны (ВСУ) Валерию Залужному в случае проведения выборов украинского президента.

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