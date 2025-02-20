Глава киевского режима Владимир Зеленский проиграет послу Украины в Великобритании, бывшему главнокомандующему Вооруженными силами страны (ВСУ) Валерию Залужному в случае проведения выборов украинского президента.
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