За прошедшие сутки в Крыму зарегистрировали ещё 422 случая заболевания новой коронавирусной инфекцией.
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