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Куда улетают голуби мира

Куда улетают голуби мира

Известный международный символ о голубе мира, появившийся не без помощи великого Пабло Пикассо, сегодня, увы, не работает: капризные птицы, склевав заработанные гонорары, дружно улетели за геополитический горизонт.

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