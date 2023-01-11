Куда улетают голуби мира

Известный международный символ о голубе мира, появившийся не без помощи великого Пабло Пикассо, сегодня, увы, не работает: капризные птицы, склевав заработанные гонорары, дружно улетели за геополитический горизонт.
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