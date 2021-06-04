Делегация диппредставителей арабских стран посетила деревню Сибайпо

Шицзячжуан, 3 июня /Синьхуа/ -- По приглашению Отдела международных связей ЦК КПК и Комитета КПК провинции Хэбэй /Северный Китай/ делегация аккредитованных в Китае дипломатов из 20 арабских стран, включая Алжир, Египет, Пакистан и Тунис, и сотрудников китайского представительства Лиги арабских государств сегодня отправилась в провинцию Хэбэй, чтобы посетить мемориальный музей ЦК КПК в деревне Сибайпо, совершить ознакомительную поездку в деревню Таюаньчжуан уезда Чжэндин и принять участие в тематическом мероприятии "Совместный разговор о столетней истории, совместное созидание прекрасного будущего" .