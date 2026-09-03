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Царьград

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Вице-премьер КНР заявил о готовности отразить угрозы мировому порядку

Вице-премьер КНР заявил о готовности отразить угрозы мировому порядку

Вице-премьер КНР Дин Сюэсян на Восточном экономическом форуме заявил о готовности Китая защищать послевоенный миропорядок и сотрудничать с партнерами по Уставу ООН.

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