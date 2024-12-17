Выпускникам школ Первоуральска и Кировграда предложили службу в ГУФСИН и учёбу в вузах ФСИН

Сотрудники Управления по конвоированию ГУФСИН России посетили школы Первоуральска и Кировграда с целью привлечь выпускников на обучение в ведомственные учебные заведения ФСИН, рассказали в пресс-службе ведомства.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии