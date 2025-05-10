В МИД Пакистана рассказали об ударах по Индии

Вооруженные силы Пакистана на текущий момент находятся в состоянии повышенной готовности. Военные наносят ответные удары по Индии исключительно в качестве оборонительных мер, объяснил вице-премьер, министр иностранных дел Пакистана Исхак Дар, передает телеканал Geo TV.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии