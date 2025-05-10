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Политика как она есть

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В МИД Пакистана рассказали об ударах по Индии

В МИД Пакистана рассказали об ударах по Индии

Вооруженные силы Пакистана на текущий момент находятся в состоянии повышенной готовности. Военные наносят ответные удары по Индии исключительно в качестве оборонительных мер, объяснил вице-премьер, министр иностранных дел Пакистана Исхак Дар, передает телеканал Geo TV.

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