Чем смешны убеганты

valentina sergeeva

По поводу «философского парохода XXI века» вспомнился бородатый анекдот: новорусский "господин" выиграл в лотерею кругосветное путешествие. И вдруг посреди океана при хорошей погоде пароход стал тонуть. "Господин" рухнул на колени, глаза к небу: "Господи! Ну я, ладно, грешник, но из-за меня людей-то за что?!". А с неба глас Божий: "Да я вас, бл@дей три года на один пароход собирал!". Жаль, что лишь анекдот. Собрать бы их, весь этот "цвет интеллектуальной мысли", в букет и... "Как провожают пароходы? Совсем не так, как поезда...".