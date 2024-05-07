Чем смешны убеганты? Если коротко – то многим. Но особенно забавно наблюдать за чрезмерным чувством собственного величия (ЧСВ).
Чем смешны убеганты
Комментарии
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valentina sergeeva
По поводу «философского парохода XXI века» вспомнился бородатый анекдот: новорусский "господин" выиграл в лотерею кругосветное путешествие. И вдруг посреди океана при хорошей погоде пароход стал тонуть. "Господин" рухнул на колени, глаза к небу: "Господи! Ну я, ладно, грешник, но из-за меня людей-то за что?!". А с неба глас Божий: "Да я вас, бл@дей три года на один пароход собирал!". Жаль, что лишь анекдот. Собрать бы их, весь этот "цвет интеллектуальной мысли", в букет и... "Как провожают пароходы? Совсем не так, как поезда...".
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1 час.
S
Serg
Ради Бога, анекдот пощадите. В оригинале он звучал совсем не так. Оригинальная фраза только в конце приведена.
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1 час.
Надежда
Вот интересно, убегали из России, поменяв автомобили на самокаты. А возвращались на этих же самокатах и по России продолжают рассекать на них же!?)🤔
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27 мин.
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