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Спорт 1 | Все виды спорта и статистика

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Жирков о работе тренером: «Пока нет предложений, никуда не зовут. Если будут – рассмотрю»

Жирков о работе тренером: «Пока нет предложений, никуда не зовут. Если будут – рассмотрю»

Ранее бывший защитник ЦСКА, «Челси», «Зенита» и сборной России получил тренерскую лицензию УЕФА категории А, дающую право работать в тренерском штабе клуба Мир РПЛ, а также главным тренером клуба Мелбет Первой лиги.

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