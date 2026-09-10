Главу аукционного дома обвинили в подделках работ Эрнста Неизвестного

РЕН ТВ Основательнице Галереи "Веллум" и директору аукционного дома "Первые имена" предъявили обвинение в мошенничестве с произведениями скульптора и художника Эрнста Неизвестного.
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