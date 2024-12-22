Наш потерянный мир
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Наш потерянный мир

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В бой идут одни старики. Нехватка людей в ВСУ дошла до того, что подразделения ПВО переводят в пехоту

Британская The Guardian, ссылаясь на источники в ВСУ, сообщает, что «украинская армия, изнуренная почти тремя годами войны, все чаще сталкивается с острой нехваткой личного состава, а адровый кризис дошел до  критического уровня.

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Комментарии
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ШКИПЕР
Может и переводят бойцов ПВО в пехоту, но лупят суки по российским городам регулярно.
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22 час.
С С
А чего хохлы хотели? Жить как в гейропе? Где всё валится с небес? Но там люди работали как лошади, а хохол, как всегда, мечтал о халяве. Вот и домечтались до окопов. Царство вам ...
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19 час.

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