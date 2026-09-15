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Бизнес журнал. Урал

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Паслер обозначил векторы развития транспорта Свердловской области

Паслер обозначил векторы развития транспорта Свердловской области

В регионе уже обновлено 209 автобусов, ещё более 230 ожидается в текущем году. Пассажиропоток аэропорта Кольцово за два квартала превысил 3,8 миллиона человек.

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