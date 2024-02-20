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ЕС продлил действие санкций против России на год, до 24 февраля 2025 года

ЕС продлил действие санкций против России на год, до 24 февраля 2025 года

Евросоюз продлил санкции против России еще на год — до 24 февраля 2025-го. Согласно документу, опубликованному в официальном журнале ЕС, такое решение было принято на фоне «продолжающегося нарушения Россией норм международного права», в частности в связи с включением в состав РФ новых регионов.

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