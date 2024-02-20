ЕС продлил действие санкций против России на год, до 24 февраля 2025 года

Евросоюз продлил санкции против России еще на год — до 24 февраля 2025-го. Согласно документу, опубликованному в официальном журнале ЕС, такое решение было принято на фоне «продолжающегося нарушения Россией норм международного права», в частности в связи с включением в состав РФ новых регионов.