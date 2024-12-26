Политнавигатор В Московской области попытались убить одного из руководителей военного конструкторского бюро.
Семь террористов попытались взорвать российского конструктора
Комментарии
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АЛЕКСАНДР Крымский
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1 час.
S
Serg
100% согласен. Развалили советское ворспитание, детские и молодежные организации, похерили на конституционном уровне национальную идею и идеологию и вот результат, диаметрально противоположный 41-му году. Тогда молодежь рвалась в военкоматы, а сейчас косят от армии и рвутся за границу. Ради справедливости- не все.
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51 мин.
Владимир Негода
идеология есть , это идеология повсеместного воровства и взятостничества !
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32 мин.
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