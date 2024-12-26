Семь террористов попытались взорвать российского конструктора

S

Serg

100% согласен. Развалили советское ворспитание, детские и молодежные организации, похерили на конституционном уровне национальную идею и идеологию и вот результат, диаметрально противоположный 41-му году. Тогда молодежь рвалась в военкоматы, а сейчас косят от армии и рвутся за границу. Ради справедливости- не все.