Украина – «сталинградская битва» наших дней

Не хочу никого шокировать, но нынешние военные действия России на Украине при всей их благородной задаче «денацификации» и «демилитаризации» некогда бывшей братской страны можно лишь с очень большой натяжкой назвать «специальной военной операцией».
Не хочу никого шокировать, но нынешние военные действия России на Украине при всей их благородной задаче «денацификации» и «демилитаризации» некогда бывшей братской страны можно лишь с очень большой натяжкой назвать «специальной военной операцией».
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