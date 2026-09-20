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Экс-футболист Кудинов оценил ход выборов в Подмосковье

Экс-футболист Кудинов оценил ход выборов в Подмосковье

Бывший футболист, а ныне депутат городского округа Люберцы Дмитрий Кудинов посетил Центр общественного наблюдения и рассказал о своих впечатлениях от хода голосования в Подмосковье.

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