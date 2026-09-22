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Все о целлюлозных электродах — от состава обмазки до технологии сварки

Все о целлюлозных электродах — от состава обмазки до технологии сварки

Целлюлозные электроды (известные также как электроды с органическим покрытием) — это один из классических видов покрытых электродов, применяемых при ручной дуговой сварке (MMA/SMAW).

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