Слово и дело

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Комик Поперечный: блогер Сыендук мог исполнить роль Горшенева в сериале «Король и Шут»

Комик Поперечный: блогер Сыендук мог исполнить роль Горшенева в сериале «Король и Шут»

Блогер Дмитрий Сыендук и лидер группы «Little Big» Илья Прусикин (включен в реестр физических лиц, выполняющих функции иностранного агента) могли исполнить роль музыканта Михаила Горшенева в сериале «Король и Шут», заявил комик Данила Поперечный на своем YouTube-канале.

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