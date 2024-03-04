В ЛДПР предложили ввести доплаты к пенсии до двойного размера за стаж от 30 лет

Группа парламентариев от ЛДПР под руководством лидера партии Леонида Слуцкого разработала законопроект, который предусматривает внедрение механизма доплаты к пенсии до двойного размера прожиточного минимума по всей России для людей с трудовым стажем от 30 лет.
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