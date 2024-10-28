Военный эксперт Степанов: Учения НАТО в Лапландии — это подготовка к войне

Финская Лапландия, участвующая в артиллерийских учениях НАТО Lightning Strike 24, готовится к потенциальным конфликтам с Россией, считает военный эксперт и программный директор Академии политических наук, старший научный сотрудник Института Латинской Америки РАН Александр Степанов, сообщает ТАСС.
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