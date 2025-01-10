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Мода и Шоу-бизнес

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Голливудская история любви: Том Холланд и Зендея тайно обручились

Голливудская история любви: Том Холланд и Зендея тайно обручились

В мире кинематографа произошло событие, которое взбудоражило поклонников по всему миру. Британский актер Том Холланд, прославившийся ролью Человека-паука, сделал предложение своей возлюбленной — американской актрисе Зендее, известной по сериалу «Эйфория».

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