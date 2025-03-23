Песков: оголтелая милитаристская политика Европы трудно укладывается в голове

Оголтелая милитаристская политика Евросоюза (ЕС) пока трудно укладывается в голове. Такое заявление сделал пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков в интервью Павлу Зарубину, видео опубликовано в Telegram-канале журналиста.
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