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Песков: оголтелая милитаристская политика Европы трудно укладывается в голове

Песков: оголтелая милитаристская политика Европы трудно укладывается в голове

Оголтелая милитаристская политика Евросоюза (ЕС) пока трудно укладывается в голове. Такое заявление сделал пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков в интервью Павлу Зарубину, видео опубликовано в Telegram-канале журналиста.

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