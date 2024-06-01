Лавров прокомментировал смерть Чилингарова

Лавров выразил соболезнования в связи со смертью депутата Госдумы Чилингарова Министр иностранных дел России Сергей Лавров прокомментировал смерть депутата Госдумы и полярного исследователя Артура Чилингарова.
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