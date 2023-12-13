Байден выразил уверенность во вступлении Украины в НАТО

Президент США Джо Байден выразил уверенность в том, что Украина в будущем станет членом НАТО. Запись пресс-конференции американского лидера с украинским коллегой Владимиром Зеленским в Белом доме была опубликована в среду, 13 декабря, телеканалом MSNBC на YouTube.