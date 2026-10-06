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Задоров об 1:4 с «Оттавой»: «Бостону» нужно вернуть идентичность, мы простая команда: вбросить шайбу, пойти в форчек, измотать соперника. Надо играть в организованный оборонительный хоккей»

Защитник « Бостона » Никита Задоров оценил игру команды в матче регулярного чемпионата НХЛ с «Оттавой» (1:4).

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