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Симоне Индзаги — о вылете «Беневенто» из Серии А: «Очень расстроен за своего брата»

Симоне Индзаги — о вылете «Беневенто» из Серии А: «Очень расстроен за своего брата»

Главный тренер «Лацио» Симоне Индзаги прокомментировал игру своей команды в перенесенном матче 25-го тура чемпионата Италии против «Торино» (0:0), после которого стало известно, что «Беневенто», возглавляемый Филиппо Индзаги, вылетел в Серию Б.

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