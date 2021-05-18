Симоне Индзаги — о вылете «Беневенто» из Серии А: «Очень расстроен за своего брата»

Главный тренер «Лацио» Симоне Индзаги прокомментировал игру своей команды в перенесенном матче 25-го тура чемпионата Италии против «Торино» (0:0), после которого стало известно, что «Беневенто», возглавляемый Филиппо Индзаги, вылетел в Серию Б.