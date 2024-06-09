Выборы в Европарламент 2024: Голосование в последний день европейских выборов открылось

Греки начали голосовать на европейских выборах в воскресенье, в последний день голосования, когда на избирательные участки приглашаются большинство европейских избирателей, включая французов, немцев и испанцев, сообщает AFP.
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