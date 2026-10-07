News9Live: В Индии мужчина погиб, пытался решить супружеский конфликт

В Индии, в штате Махараштра, 27-летний Гаурав Рагде потерял жизнь в результате нападения. Он попытался разрешить конфликт с женой и её любовником в Нагпуре.
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