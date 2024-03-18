МО РФ: Пересечена попытка ВСУ атаковать Белгородскую области с РСЗО «Вампир»

Российским военнослужащим удалось пресечь очередную попытку, предпринятую Вооруженными силами Украины (ВСУ), совершить атаку территории Белгородской области с применением реактивной системы залпового огня (РСЗО) RM-70 «Вампир».
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