Киев делает ставку на то, что Трамп нажмет на Путина и вынудит нас заключить перемирие. До этого времени враг будет давить по полной, чтобы не оставить России никакого шанса на доминирование и тем самым сохранить режим у власти.
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