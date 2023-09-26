Аршавин о допуске юношеских команд России: Сомнительная история

Союз европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) находится в контакте с Российским футбольным союзом (РФС), и решение о допуске юношеских российских сборных (до 17 лет) до соревнований под его эгидой это подтверждает.
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