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Порядок, государство

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"Вот более естественная версия": канадский политик зачитал ИИ вместо речи

"Вот более естественная версия": канадский политик зачитал ИИ вместо речи

Речь канадского депутата Билла Оливера разлетелась по всему интернету: "Ниже представлена более естественная редакция соответствующего раздела", — зачитал Оливер вслух, не осознав, что это не часть выступления, а инструкция от ИИ-бота.

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