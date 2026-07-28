"Вот более естественная версия": канадский политик зачитал ИИ вместо речи

Речь канадского депутата Билла Оливера разлетелась по всему интернету: "Ниже представлена более естественная редакция соответствующего раздела", — зачитал Оливер вслух, не осознав, что это не часть выступления, а инструкция от ИИ-бота.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии