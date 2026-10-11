СК завел дело после схода грузового поезда с рельсов в Курской области

В Курской области после схода с рельсов грузового поезда возбудили уголовное дело о нарушении правил безопасности движения и эксплуатации железнодорожного транспорта.
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