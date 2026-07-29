Наш потерянный мир
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Наш потерянный мир

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Призывникам предложили разрешить службу в Главном управлении спецпрограмм президента

Призывникам предложили разрешить службу в Главном управлении спецпрограмм президента

Срочникам предложили разрешить проходить службу по призыву в Главном управлении специальных программ (ГУСП) Президента РФ — федеральном агентстве, обеспечивающем мобилизационную подготовку органов государственной власти.

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