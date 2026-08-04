Бандитам и контрабандистам разрешили заключать контракты с ВС РФ

Московец Илья/АВ/TASS Президент России Владимир Путин подписал закон, расширяющий возможности для осужденных заключить контракт с Вооруженными силами РФ в период мобилизации, военного положения или военного времени.
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