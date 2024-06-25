Вооруженные силы Украины хаотично заминировали территорию в Харьковской области. Из-за этого мирные жители стали чаще получать травмы и попадать в больницы, сообщил подполковник Народной милиции ЛНР в отставке Андрей Марочко в своем Telegram-канале.
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