Марочко: мирные жители Харьковской области почти ежедневно подрывались на минах

Вооруженные силы Украины хаотично заминировали территорию в Харьковской области. Из-за этого мирные жители стали чаще получать травмы и попадать в больницы, сообщил подполковник Народной милиции ЛНР в отставке Андрей Марочко в своем Telegram-канале.