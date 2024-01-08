Как «Епифаний» Зеленского подвел Несмотря ни на что, Украина справляет Рождество Христово, и хотя храмы, захваченные безбожниками-бандеровцами, стоят пустые, еще действующие православные церкви переполнены верующими.
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