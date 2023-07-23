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ВС России нанесли ракетный удар по местам производства катеров-дронов в районе Одессы

Об этом пишет Министерство обороны России.В ведомстве заявили, что ВС России нанесли групповой удар по объектам, где готовились террористические акты против России с применением безэкипажных катеров, и по местам их изготовления в районе Одессы.

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