ВС России нанесли ракетный удар по местам производства катеров-дронов в районе Одессы

Об этом пишет Министерство обороны России.В ведомстве заявили, что ВС России нанесли групповой удар по объектам, где готовились террористические акты против России с применением безэкипажных катеров, и по местам их изготовления в районе Одессы.
Об этом пишет Министерство обороны России.В ведомстве заявили, что ВС России нанесли групповой удар по объектам, где готовились террористические акты против России с применением безэкипажных катеров, и по местам их изготовления в районе Одессы.
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