Христиане мира отмечают Великую пятницу: день скорби и почитания Плащаницы

Верующие всех конфессий отмечают Великую пятницу — ключевой день церковного календаря. Строгий пост, поклонение Плащанице и чтение Евангелия — центральные обряды этого дня, который посвящён воспоминанию крестных страданий и смерти Иисуса Христа.
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