Виктор Водолацкий: 19 апреля 1783 года Екатерина Великая подписывает исторический документ — Манифест о принятии острова Тамани, полуострова Крыма и всей территории Кубанской в состав Российской импер

19 апреля 1783 года Екатерина Великая подписывает исторический документ — Манифест о принятии острова Тамани, полуострова Крыма и всей территории Кубанской в состав Российской империи В Манифесте Екатерины говорилось, что Российская империя обещает защищать жителей Крыма, гарантирует им исповедание … .