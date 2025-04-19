Виктор Водолацкий: 19 апреля 1783 года Екатерина Великая подписывает исторический документ — Манифест о принятии острова Тамани, полуострова Крыма и всей территории Кубанской в состав Российской импер

19 апреля 1783 года Екатерина Великая подписывает исторический документ — Манифест о принятии острова Тамани, полуострова Крыма и всей территории Кубанской в состав Российской империи В Манифесте Екатерины говорилось, что Российская империя обещает защищать жителей Крыма, гарантирует им исповедание … .
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