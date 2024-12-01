Блинкен и Фидан обсудили гуманитарные усилия в Газе и освобождение заложников

Стороны подчеркнули важность деэскалации конфликта Государственный секретарь Соединенных Штатов Энтони Блинкен провёл по телефону переговоры с главой Министерства иностранных дел Турции Хаканом Фиданом, в ходе которых стороны обсудили «стремительно развивающуюся ситуацию» в Сирии, сообщает пресс-служба госдепартамента.