Ожидаемый в России кроссовер Jetour T2: версия для бездорожья

В Китае сертифицировали «хардкорную» модификацию новинки суббренда Chery. Кроссовер Jetour T2 (известен в Поднебесной, как Traveler) предложат с заводским пакетом повышенной проходимости: поменяется внешность, добавятся атрибуты хардкорных вездеходов, будет перенастроена система полного привода.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии